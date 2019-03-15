نتيجة قرعة دور الثمانية دوري أبطال أوروبا 2019: نتيجة قرعة ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

نتيجة قرعة دور الثمانية دوري أبطال أوروبا 2019، يبحث عنها الملايين من الأشخاص، حيث قد أقيمت خلال الساعات الماضية قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال في مدينة نيون السويسرية وسط حضور عدد من الصحفيين ومشاهير الوسط الرياضي، وقد أسفرت القرعة عن ثمانية مباريات مرتقبة.

نتيجة قرعة دور الثمانية دوري أبطال أوروبا 2019

هذا وقد تابع الملايين من محبي كرة القدم على مستوى العالم نتيجة قرعة دور الثمانية دوري أبطال أوروبا 2019 عبر قناة بي ان سبورت الاخبارية، وبشكل خاص جماهير الكرة المصرية الذين أصبحوا يتابعوا جميع أخبار ومباريات نادي ليفربول الانجليزي الذي يلعب به نجم العرب محمد صلاح، حيث كان لصلاح دورا هاما للوصول بفريقه إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا

وقد أسفرت القرعة عن تلك المواجهات:

مباراة أياكس أمستردام و يوفنتوس.

مباراة ليفربول وأف سي بورتو.

مباراة توتنهام ومانشيستر سيتي.

برشلونة ومانشستر يونايتد.

مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الفائز من توتنهام ومانشستر سيتي يواجه الفائز من مباراة أياكس أمستردام ويوفنتوس.

الفائز من برشلونة ومانشستر يونايتد يواجه الفائز من مباراة ليفربول وبورتو.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن فريق مانشستر سيتي هو المرشح الأول للفوز باللقب يليه فريق برشلونة، ويذكر أن برشلونة هو الفريق الوحيد من بين الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا الذي لم يهزم في النسخة الحالية من البطولة.

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي

كما أعلنت نتيجة قرعة الدوري الأوروبي اليوم، وأسفرت عن تلك المواجهات: