نتيجة قرعة الدوري الأوروبي 2019: نتيجة قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي.. ونهائي صدام ومبكر

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي، أقيمت اليوم قرعة الدوري الأوروبي”اليوروباليج”، بمدينة “نيون” السويسرية، وسط حضور عدد من مشاهير الوسط الرياضي والصحفيين، وقد أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن 8 مباريات مرتقبة ستقام يوم 11 من شهر إبريل القادم.

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي 2019

وكانت نتيجة قرعة الدوري الأوروبي كما يلي:

مباراة بنفيكا البرتغالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

مباراة سلافيا براج التشيكي وتشيلسي الانجليزي.

مباراة نابولي الإيطالي وأرسنال الانجليزي المحترف بين صفوفه محمد النني، في نهائي مبكر.

مباراة فياريال وفالنسيا، وتلك مواجهة اسبانية خالصة.

مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي

الفائز من بنفيكا واينتراخت يواجه الفائز من سلافيا براج وتشيلسي.

الفائز من نابولي وأرسنال يواجه الفائز من فياريال وفالنسيا.

موعد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 في يوم 11 من شهر أبريل القادم، في تقام مباريات الإياب في يوم 18 من الشهر نفسه.

نتيجة قرعة دور الثمانية دوري أبطال أوروبا

كذلك فقد أعلنت اليوم أيضا نتيجة قرعة دور الثمانية دوري أبطال أوروبا 2019 خلال الساعات الماضية، وقد أسفرت عن تلك المواجهات: