لوفيجارو: زيدان تفاوض مع ريـال مدريد على راتب 12 مليون يورو في الموسم

ترجمة- محمد بشاري

ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن زيدان سيتقاضى راتبًا قدره 12 مليون يورو في الموسم الواحد حتى يونيو 2022 في الوقت الذي كان يحصل فيه على 7.5 مليون يورو عندما غادر النادي الاسباني منذ تسعة أشهر."

وأضافت الصحيفة أن زيدان الفائز كمدرب ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا مع ريـال مدريد ، يصبح بهذا الراتب من بين أعلى المدربين أجرًا متفوقا فى ذلك على ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام الذي يتقاضي 10 ملايين يورو ، ويورجن كلوب مدرب ليفربول الذي يحصل على 8.5 مليون يورو.

ومع ذلك ذكرت الصحيفة أن هذا الراتب يقل بكثير عما كان يريده خوسيه مورينيو الذي كان يحصل على 20 مليون يورو في الموسم الواحد مع مانشستر يونايتد قبل رحيله في ديسمبر الماضي.