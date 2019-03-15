صلاح يعزي أسر ضحايا هجوم نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعى اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ضحايا الهجوم الذي استهدف اليوم المصلين بمسجدين بمدينة "كريست تشيرش" في نيوزيلاندا، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.

وكتب صلاح عبر "تويتر" معلقًا على الحادث: "أنباء مروعة جاءت من نيوزيلندا هذا الصباح.. أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الشر البغيض".

شن مسلحون اليوم الجمعة هجومًا مُميتا على مدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزيلندا، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 49 قتيلاً وإصابة العشرات بجروح خطيرة.

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وقالت مفوض الشرطة النيوزيلندية إن الهجوم المسلح الذي استهدف مسجد النور ومسجد لينوود في كرايستشيرش كان مُخططًا له بشكل جيد.

وقبيل الهجوم؛ نشر أحد المشتبه بتورطهم في هجوم المسجدين في نيوزيلندا بيانًا عبر تويتر، مكون من 73 صفحة، عرف فيه نفسه بأنه شاب استرالي يُدعى برينتون تارانت، مُشيرًا إلى أنه استلهم خطته من أندرس بيهرينج بريفيك مرتكب هجمات أوسلو الإرهابية عام 2011.

وأوضح أن إحدى اللحظات التي دفعته إلى التطرف كانت هزيمة زعيم اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن في انتخابات 2017 الرئاسية، وهجوم بشاحنة في ستوكهولم في أبريل 2017 قتل فيه 5 أشخاص بينهم طفلة في الحادية عشر من العمر.