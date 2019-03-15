انت الان تتابع عاشور: الفريق على قلب رجل واحد.. وهذا ما يرجح كفتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

حسام عاشور

أكد حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، صعوبة مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة الجزائري في ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المُقرر لها غدا السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، قائلا: «الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة»، وواصل قائد الأهلي حديثه، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إن الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز في المباراة، مؤكدا على احترام فريق شبيبة الساورة، والذي لديه تطلع مشروع في بلوغ ربع نهائي البطولة.

Advertisements

وأردف حسام عاشور أن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، شدد على اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل، وواصل قائد القلعة الحمراء حديثه مؤكدا أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات الإفريقية بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور ما يرجح كفة الفريق في حسم بطاقة التأهل على حساب فريق شبيبة الساورة. كان