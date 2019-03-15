انت الان تتابع «موقف الشناوي وأمنية كان يريدها».. لاسارتي يتحدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

مارتن لاسارتي

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، على أن الجهاز الفني ينتظر حتى اللحظات الأخيرة؛ من أجل الوقوف على مدى جاهزية محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق، للوجود ضمن الخيارات الفنية في مباراة شبيبة الساورة الجزائري، المُقرر إقامتها مساء غد السبت، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأضاف لاسارتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة؛ أن الشناوي حارس مميز، ويمتلك خبرات كبيرة، وأن هناك 24 ساعة متبقية قبل المواجهة، وأنه سينتظر حتى اللحظات الأخيرة؛ من أجل حسم موقفه، خاصة بعد تحسن حالته خلال الأيام الماضية.

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وأشار لاسارتي إلى أنه حال عدم جاهزية الشناوي فإن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات علي لطفي، مؤكدا أن الأخير اجتهد كثيرا خلال الفترة الماضية، وظهر بشكل جيد جدا في المباراة الأخيرة أمام فيتا كلوب، وقادر على حماية عرين الأهلي غدًا حال مشاركته أساسيا. وأضاف أن الأهلي جاهز لتحقيق الفوز غدا على شبيبة الساورة؛