استبعاد إيسكو من قائمة إسبانيا لتصفيات اليورو

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تحرير:خالد الفوي ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
منتخب إسبانيا
أعلن لويس إنريكي قائمة المنتخب الإسباني، الذي يستعد لبدء حملته في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، بمواجهة منتخبي مالطا والنرويج، وشهدت القائمة انضمام 8 وجوه جديدة إلى لاروخا هي: بيرنات وسيرجي جوميز وفابيان وباريخو وخيسوس نافاس ومونيايين وكاناليس وجيمي ماتا، مع استبعاد نجم ريال مدريد إيسكو، ويأمل إنريكي في استعادة هيبة الكرة الإسبانية، بعدما فشل في التأهل إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، والذي شهد أيضا خروج الإسبان مبكرا من مونديال روسيا وتحديدا من دور الـ16.
ويوجد المنتخب الإسباني في المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك إلى جانب كل من السويد والنرويح ورومانيا وجزر فارو إضافة إلى مالطا. وتواجه إسبانيا منتخب النرويج في مستهل مشوارها بالتصفيات، وذلك على ملعب الميستايا بفالنسيا يوم 23 مارس المقبل، قبل أن ترحل يوم 26 من نفس الشهر لمواجهة
وتواجه إسبانيا منتخب النرويج في مستهل مشوارها بالتصفيات، وذلك على ملعب الميستايا بفالنسيا يوم 23 مارس المقبل، قبل أن ترحل يوم 26 من نفس الشهر لمواجهة مالطا.وفيما يلي قائمة المنتخب الإسباني:
حراسة المرمى: كيبا- دي خيا- باو لوبيز.
الدفاع: جايا- جوردي ألبا- بيرنات- ماريو هيرموزو- إينيجو مارتينيز- سيرجيو راموس- سيرجي جوميز- سيرجي روبرتو- خيسوس نافاس.
وسط الميدان: بوسكيتس- رودري- سيبايوس- فابيان رويز- باريخو- كاناليس.
الهجوم: أسينسيو- رودريجو- موراتا- مونيايين- ماتا.
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