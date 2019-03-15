انت الان تتابع جروس يحشد أسلحته لموقعة نصر حسين داي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

كريستيان جروس

اختار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستسافر للجزائر، اليوم الجمعة، لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري، بعد غد الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب 5 جويلية 1962، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2018- 2019). علمًا أن الزمالك عاد من بعيد وحقق انتصارين مهمين على حساب بيترو أتلتيكو الأنجولي خارج أرضه، بهدف نظيف، وعلى جورماهيا الكيني برباعية نظيفة، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية برصيد 8 نقاط.

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وضمت القائمة كلًّا من: - حراسة المرمى: محمود جنش- عماد السيد- عمر صلاح. - خط الدفاع: محمود الونش- محمود علاء- محمد عبد السلام- محمد عبد الغني- حمدي النقاز- عبد الله جمعة- بهاء مجدي- حازم إمام. - خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود عبد العزيز- محمد عنتر- محمود كهربا- أحمد مدبولي- أحمد سيد زيزو-