جروس يحشد أسلحته لموقعة نصر حسين داي

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تحرير:كريم مليم ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
كريستيان جروس
اختار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستسافر للجزائر، اليوم الجمعة، لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري، بعد غد الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب 5 جويلية 1962، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2018- 2019). علمًا أن الزمالك عاد من بعيد وحقق انتصارين مهمين على حساب بيترو أتلتيكو الأنجولي خارج أرضه، بهدف نظيف، وعلى جورماهيا الكيني برباعية نظيفة، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية برصيد 8 نقاط.
وضمت القائمة كلًّا من: - حراسة المرمى: محمود جنش- عماد السيد- عمر صلاح. - خط الدفاع: محمود الونش- محمود علاء- محمد عبد السلام- محمد عبد الغني- حمدي النقاز- عبد الله جمعة- بهاء مجدي- حازم إمام. - خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود عبد العزيز- محمد عنتر- محمود كهربا- أحمد مدبولي- أحمد سيد زيزو-
وضمت القائمة كلًّا من:
- حراسة المرمى: محمود جنش- عماد السيد- عمر صلاح.
- خط الدفاع: محمود الونش- محمود علاء- محمد عبد السلام- محمد عبد الغني- حمدي النقاز- عبد الله جمعة- بهاء مجدي- حازم إمام.
- خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود عبد العزيز- محمد عنتر- محمود كهربا- أحمد مدبولي- أحمد سيد زيزو- إبراهيم حسن- يوسف أوباما.
- خط الهجوم: خالد بوطيب- حميد أحداد- عمر السعيد.
وأكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد لنادي الزمالك، أن فريقه جاهز لهذه المواجهة القوية على أرض الجزائر، وسط جماهير نصر حسين داي المتحمسة. وأوضح أمير أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل، وأن الزمالك قادر على رد التعادل أو الفوز في الجزائر.
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