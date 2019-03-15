شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء رونالدو لتشكيلة البرتغال لأول مرة منذ كأس العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) استدعى فرناندو سانتوس مدرب البرتغال اليوم الجمعة القائد استدعى فرناندو سانتوس مدرب البرتغال اليوم الجمعة القائد كريستيانو رونالدو لتشكيلة الفريق لأول مرة منذ كأس العالم لكرة القدم العام الماضي. وانضم رونالدو، الذي غاب عن تشكيلة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية أمام بولندا وإيطاليا بين سبتمبر ونوفمبر الماضيين، إلى التشكيلة التي أعلنها سانتوس لمواجهة أوكرانيا وصربيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في وقت لاحق الشهر الجاري.



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