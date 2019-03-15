شكرا لقرائتكم غوميز الهلال يغادر إلى فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عادل القرني | منذ 4 ساعات في 15 مارس 2019 - اخر تحديث في 15 مارس 2019 / 16:14

رفع المدير الفني لكرة القدم بنادي الهلال، الكرواتي زوران مامبتش من وتيرة الاستعداد للقاء فريق الأهلي الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين عدا البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي تعرض لإصابة في مباراة الدحيل الماضية، حيث تعرض لشد في العضلة الخلفية إضافة إلى بعض الآلام التي شعر بها.



ومكث كارلوس إدواردو في العيادة الطبية بالنادي خلال اليومين الماضيين، وأجرى الفحوص اللازمة لتحديد ماهية الإصابة التي ستحدد خلال الساعات المقبلة.

من ناحيته، غادر الفرنسي بافيتمبي غوميز إلى فرنسا بالتنسيق مع إدارة الهلال من أجل الفحوص الدورية التي أجراها في فرنسا، على أن يعود للمشاركة في التمارين يوم السبت.

من جانب آخر، تحددت نسبة مقاعد جماهير الهلال والأهلي في مواجهة الأحد بـ ٩٥ في المئة لجماهير الهلال و٥ في المئة لجماهير الأهلي.