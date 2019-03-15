رونالدو يعود للبرتغال...

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جدة - عمرو شويل استدعى مدرب البرتغال، فيرناندو سانتوس، اليوم الجمعة القائد كريستيانو رونالدو لتشكيلة الفريق لأول مرة منذ كأس العالم فى روسيا العام الماضى. وانضم رونالدو، الذي غاب عن البرتغال في دوري الأمم الأوروبية أمام بولندا وإيطاليا بين سبتمبر ونوفمبر الماضي، إلى التشكيلة التي أعلنها سانتوس لمواجهة أوكرانيا وصربيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في وقت لاحق الشهر الحالي. وجاءت قائمة منتخب البرتغال كالتالي. حراسة المرمى : بيتو – جوسيه سا – روي باتريسيو Advertisements الدفاع: كانسيلو – سيميدو – فونتي – بيبي – روبن دياز – ماريو روي – جيريرو الوسط: دانيلو بيريرا – روبن نيفيز – كارفاليو – برونو فرنانديز – جواو ماريو – جواو موتينيو – بيزي الهجوم: برناردو سيلفا – جونزالو جويديس – رافا – أندريه سيلفا – كريستيانو رونالدو – دييجو يوتا

قائمة منتخب البرتغال

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