شكرا لقرائتكم 65 فردا يساندون الزمالك من المدرجات فى مواجهة نصر حسين داى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو الزمالك إخطاراً من القائمين على العمل بالمقاولون العرب فى الجزائر، بإن هناك 65 فرداً سوف يساندون الفريق الأبيض من المدرجات فى مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

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حرص أيمن حافظ المنسق العام للزمالك الذى سبق البعثة على معاينة ملعب المباراة اليوم الجمعة بجانب تنسيق كافة الأمور الخاصة باستقبال البعثة البيضاء حيث من المقرر أن يستقبل البعثة برفقة هانى زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، وذلك مساء اليوم ويبعد فندق إقامة الفريق الأبيض عن المطار بالجزائر ما يقرب من 60 دقيقة.

ويحتل الزمالك، المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد وأخيراً جورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.