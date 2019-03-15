شكرا لقرائتكم قائمة ريال مدريد الأولى تحت قيادة زيزو.. غياب كارفخال وكاسيميرو وفاسكيز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسى زين الدين زيدان قائمة مباراة الميرينجى ضد سيلتا فيجو غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدورى الإسبانى، فى المباراة الأولى لزيزو بولايته الثانية فى قيادة الفريق الألمانى. ويغيب عن ريال مدريد كلا من فاييخو وكارفخال وكاسيميرو ويورنتي ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور. Advertisements وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالى:

قائمة ريال مدريد

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