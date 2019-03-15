شكرا لقرائتكم حسام عاشور يكشف رسالة لاسارتى للاعبى الأهلى قبل لقاء شبيبة الساورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حسام عاشور، لاعب وسط الأهلى صعوبة مباراة الفريق وشبيبة الساورة في ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال «عاشور» خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلى وشبيبة الساورة: «الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة».
وواصل قائد الأهلي حديثه مشددا على أن الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز في المباراة، مؤكدا على احترام فريق شبيبة الساورة والذي لديه تطلع مشروع في بلوغ ربع نهائي البطولة.
وأضاف حسام عاشور أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي شدد على اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل.
واختتم قائد فريق الأهلي حديثه مؤكدا أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات الإفريقية بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور ما يرجح كفة الفريق في حسم بطاقة التأهل على حساب فريق شبيبة الساورة.
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