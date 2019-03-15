شكرا لقرائتكم موعد مباراتا أرسنال ضد نابولى باليورباليج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادى أرسنال الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى عن موعد مباراتى الذهاب والإياب أمام نابولى الايطالى، ضمن منافسات الدور ربع النهائى بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج".

ذكر الموقع الرسمى لنادى أرسنال، أن ملعب "الإمارات" معقل أرسنال سيستضيف مباراة الذهاب المحدد لها 11 أبريل المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 18 من الشهر ذاته بملعب "سان باولو".

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وأسفرت القرعة عن وقوع بنفيكا البرتغالى فى مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألمانى، وسلافيا براج التشيكى مع تشيلسى الإنجليزى، ونابولى الايطالى مع أرسنال الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد الننى فى نهائى مبكر، وفياريال مع فالنسيا فى مواجهة اسبانية خالصة.

وخلت مواجهات دور الـ 16 من المفاجآت باستثناء تأهل سلافيا براج التشيكى على حساب إشبيليه الإسبانى بالفوز 4-3 فى الوقت الإضافى، بعد انتهاء مباراة الذهاب فى المدينة الأندلسية بالتعادل الإيجابى 2-2.

وجاءت قائمة الفرق المتأهلة لربع نهائى الدورى الأوروبى، كالتالى، أرسنال الإنجليزى، تشيلسى الإنجليزى، فالنسيا الإسبانى، فياريال الإسبانى، سلافيا براج التشيكى، نابولى الإيطالى، اينتراخت فرانكفورت الألمانى، بنفيكا البرتغالى.