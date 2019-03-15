شكرا لقرائتكم توتنهام يواجه السيتى 3 مرات خلال 11 يوما بعد قرعة دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوقعت قرعة دور الـ8 بدورى أبطال أوروبا عن مواجهة توتنهام أمام مانشستر سيتى فى مواجهة إنجليزية خالصة.

و بعد هذه القرعة سيتواجه الفريقين ثلاثة مرات خلال 11 يوما، حيث ستجمعهم المقابلة الاولى فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال أوروبا يوم 9-4-2019 والمباراة الثانية فى إياب نفس البطولة يوم 17-4-2019، واللقاء الأخير الذى سيجمعهم سيكون يوم 20 من نفس الشهر بالدورى الإنجليزى.

وأسفرت قرعة دورى أبطال أوروبا عن مواجهة برشلونة لمانشستر يونايتد، ويوفنتوس أمام أياكس، وليفربول أمام بورتو، وتوتنهام أمام مانشستر يونايتد.