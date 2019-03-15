شكرا لقرائتكم سيدومير يكشف سر إخفاق الإسماعيلى فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى، أن الفريق سيلعب بجدية كاملة أمام الافريقى التونسى، رغم توديع منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا. ويحل الدراويش ضيفا غدا على منافسه الأفريقى باستاد رادس، فى ختام مشوار الفريقين ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وأضاف يانيفسكى فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى لمباراة الأفريقى :”سنقدم أفضل ما لدينا خلال تلك المباراة الصعبة، نمتلك لاعبين موهوبين وعلى قدر كبير من الكفاءة لكنهم صغار فى السن”. Advertisements وواصل :”أزمة الإسماعيلى تتمثل فى نقص الخبرات والتى ساهمت بشكل مباشر فى توديع منافسات البطولة، بدليل أننا كنا الفريق الأفضل فى مباراتى شباب قسنطينة ومازيمبى لكننا للاسف لم نفز”. وأتبع مدرب الإسماعيلى :”صعوبة المباراة تكمن فى لقاء فريق يتطلع فقط للانتصار ، فى رأيى أن تلك المواجهة تعد فرصة جيدة لمتابعة مستوى بعض اللاعبين الذين سيعوضون الغيابات التى نعانى منها باستمرار فى الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات”. وواصل :”صحيح أننا ودعنا البطولة لكن لدينا هدف أساسى نلعب عليه وهو تحسين صورة النادى بجانب التحضير لاستكمال المشوار فى المسابقات المحلية”. وانهى البلجيكى يانيفسكى تصريحاته:”على كل لاعب تقديم أفضل ما لديه فى الملعب ، الفريق الأكثر ذكاء فى استغلال الفرص هو من سيفوز بنقاط المباراة الثلاث”.

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