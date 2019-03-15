شكرا لقرائتكم لاسارتى: فرصة الشناوى فى حراسة عرين الأهلى أمام الساورة قائمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، إن الجهاز الفنى ينتظر حتى اللحظات الأخيرة؛ من أجل الوقوف على مدى جاهزية محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق للتواجد ضمن الخيارات الفنية فى مباراة شبيبة الساورة الجزائرى غدا.

وأضاف لاسارتى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلى والشبيبة؛ أن الشناوى حارس مميز ويمتلك خبرات كبيرة، وأن هناك 24 ساعة متبقية قبل مواجهة الغد، وأنه سينتظر حتى اللحظات الأخيرة من أجل حسم موقفه، خاصة بعد تحسن حالته خلال الأيام الماضية.

وأشار لاسارتى إلى أنه حال عدم جاهزية الشناوى فإن الجهاز الفنى يثق بشدة فى قدرات على لطفى، مؤكدا أن الأخير اجتهد كثيرا خلال الفترة الماضية وظهر بشكل جيد جدا فى المباراة الأخيرة أمام فيتا كلوب وقادر على حماية عرين الأهلى غدًا حال مشاركته أساسيا.

يذكر أن الأهلى يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى فى السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.