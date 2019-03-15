شكرا لقرائتكم زيدان: رونالدو لا يقدم جديدا وسأكون سعيداً بتدريب مبابى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى، أن الفريق فى حالة جيدة وحريص على تقديم كل شيء فى المباريات المقبلة، مؤكدا أن اللاعبين كانوا يحملون مشاعر جيدة فى الحصص التدريبية الثلاث الماضية، وكل شيء سار على ما يرام، مشيرا إلى أن هناك 11 مُباراة متبقية للبلانكوس هذا الموسم، وجميع اللاعبين مستعدين لهذه المباريات وهو ذاهب للاعتماد على الجميع ومن بينهم إيسكو.

وقال زيدان فى المؤتمر الصحفى لمباراة سيلتا فيجو غدا السبت بالجولة 27 لليجا: "لا أفكر في هذا الأمر (من سوف يواصل مع الفريق) اللاعبين يفكرون بكيفية إنهاء الموسم بشكل جيد ، جميع اللاعبين لديهم عقود هنا وسوف نرى ماذا سوف يحدث ، جميع اللاعبين قاموا بأشياء جيدة ، لقد كان موسم صعب عليهم”.

تابع: " لن أتحدث عن موسم جاريث بيل سوف أتحدث عن ماذا سوف يحدث في المباريات المتبقية، سأكرر كثيراً نحن جاهزون لمباراة الغد وبيل جاهز أيضاً، و لن أتحدث عن أي لاعب غير متواجد معنا (يقصد كيليان مبابي) الموسم لا يزال جاري ولا أستطيع التحدث عن ذلك ، نحن نعرف نوعية كلا اللاعبين (يقصد نيمار ومبابي) ولكن الذى يدور في رأسي حالياً هي مباراة يوم غد.

وعن مباراة الغد شدد: سيلتا فيجو فريق جيد لديه صعود وهبوط في المستوى ولكن في المباريات كهذه يقدم أداء رائع ويمكن أن يكون خصم صعب علينا ، نحن ذاهبين لتقديم كل شيء وأن نلعب بكثافة كبيرة في ملعبنا ونحن بحاجة للمساعدة من الجماهير.

وأكد أن مارسيلو وايسكو جاهزين لمباراة الغد أرى أن مارسيلو في حالة جيدة على الرغم من أنه لم يلعب كثيراً لكنه يتدرب باحترافية كبيرة ، عليك أن تحترم قرارات المدربين ، أرى أنه مستعد لمباراة الغد مثل باقي لاعبين الفريق وهذا هو المهم، متابعا: " من الرائع أن نتذكر فارق الـ11 نقطة عن المتصدر وبعد ذلك أصبح الفارق نقطة واحدة ، الهدف حالياً هو الانتصار في أقصى المباريات التي لدينا، مؤكدا أن أن ميلتاو صفقة ريال مدريد الجديدة لاعب جيد جداً وسيكون لديه مستقبل وهو لاعب صغير ، من الرائع أنه يلعب في العديد من المراكز في الخلف ، سوف نرى ماذا سوف يحدث في الموسم المقبل ونحن في انتظاره.

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وعن رأيه فى أداء كريستيانو رونالدو ضد أتلتيكو مدريد الإسبانى ؟ قال زيدان : "ما قام به هو شيء رائع ولكن لم يفاجئنا ذلك لأننا معتادين عليه".

وتحدث عن الفرنسى كيليان مبابى، قائلا: "سوف أكون سعيد في حال تدريت كيليان مبابي"، وقال مجيبا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص مبابى: "أنت لم تفهم إجابتي وسوف تسألني كثيراً عن هذا الشيء ، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك ، الذي أفكر فيه حالياً تحقيق الانتصار يوم غد وبعد ذلك نفكر في المباريات المتبقية لدينا هذا الموسم، بعد أن ننهي الموسم سوف نتحدث عن مثل هذه الأمور (الانتقالات).

موضحا: " لقد كانت سنة صعبة على اللاعبين ولكن حالياً سوف يقوم اللاعبين بإنهاء الموسم بشكل جيد، كان من الممكن أن تتغير الأمور ولكن هناك أشياء جيدة وإيجابية في الفريق وطموح اللاعبين لم يذهب بعيداً.

وعن العودة لتدريب ريال مدريد قال: " أنا سعيد ومتحمس منذُ اليوم الأول هُنا حتى لو لم يكن جيداً على اللاعبين سيكون جيداً بالنسبة لي ، أشعر بأنني سوف أعيش مغامرة جديدة مع ريال مدريد، لقد رحلت عن الفريق منذُ 9 أشهر ولكن الفريق لا يزال لديه نفس الطموح على الرغم من الموسم الصعب الذي مّر به اللاعبين.

وجاوب على سؤال حول هل يستمر فى توقيع عقوبة على فرانشيسكو إيسكو وتبعده عن المشاركة فى المباريات؟ نحن هنا لنلعب كرة القدم ولا أفكر في وضع عقوبة على اللاعبين، وأجاب على سؤال من يكون الحارس الأساسي هل كورتوا ام نافاس ؟ "لن أخبركم من سوف يكون الحارس الأساسي".