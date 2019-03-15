شكرا لقرائتكم "طربوش" هداف الزمالك يخطف الأنظار بمطار القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف محمود علاء مدافع الزمالك، وهداف الفريق، الأنظار فى مطار القاهرة الدولى، قبل سفر البعثة البيضاء إلى الجزائر، استعدادا لمواجهة نصر حسين داى يوم الأحد المقبل فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقام محمود علاء بارتداء طربوش فى صالة السفر بمطار القاهرة ليخطف الأنظار ويدخل فى وصلة هزار مع زملائه بالزمالك قبل السفر.

وأعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر وضمت 23 لاعبا هم:

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حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح

الدفاع: حمدى النقاز، محمود "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، بهاء مجدى، عبد الله جمعة، حازم إمام

الوسط: محمود عبد العزيز، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد "زيزو"، إبراهيم حسن، وأحمد مدبولى ومحمد عنتر

الهجوم: حميد أحداد، خالد بوطيب، عمر السعيد