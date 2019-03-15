6 مواجهات نارية لمانشستر يونايتد فى شهر إبريل (انفو جراف)...

جدة - عمرو شويل سيكون فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى على موعد مع 6 مواجهات من العيار الثقيل خلال الفترة من 10 – 28 أبريل المقبل، وذلك بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

وسيلعب مانشستر يونايتد مع برشلونة فى العاشر من أبريل المقبل بملعب "أولد ترافورد" فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف وست هام يونايتد يوم 13 من الشهر ذاتها ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويخرج مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة يوم 16 أبريل المقبل بملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالونى، فى "إياب" ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، ثم ايفرتون يوم 21 من الشهر ذاته بملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

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ويلتقى مانشستر سيتى مع مانشستر يونايتد يوم 24 أبريل المقبل بملعب "أولد ترافورد" قبل أن يستضيف تشيسى يوم 28 من الشهر ذاته بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وأوقعت قرعة الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، التى أقيمت بمدينة "نيون" السويسرية، عن وقوع الفائز من مباراة توتنهام مع مانشستر سيتى الإنجليزيين مع الفائز من مباراة أياكس أمستردام الهولندى مع يوفنتوس الإيطالى، والفائز من مباراة برشلونة الإسبانى مع مانشستر يونايتد الإنجليزى مع الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وبورتو البرتغالى.

وأسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى أسدل الستار عليها مساء الأربعاء، عن تأهل 8 أندية هى: "ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برشلونة، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، يوفنتوس"، فيما ودعت أندية ريال مدريد واتلتيكو مدريد من إسبانيا، وروما الإيطالى، وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وشالكه من ألمانيا وليون وباريس سان جيرمان من فرنسا منافسات البطولة.