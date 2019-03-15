شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تزف بشرى للشباب من الجنسين.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تؤكد اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" إنه لا صحة على الإطلاق لطرح اللجنة أى استمارات أو بيانات لاختيار المتطوعين بالبطولة خلال الساعات الماضية وأن كل ما يتم تداوله غير صحيح وتطالب بعدم الالتفات إليه.

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وطالبت اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا التى سوف تستضيفها مصر، فى بيان رسمى لها، اليوم، الجمعة، جميع الشباب والراغبين في العمل بكأس الأمم عدم الالتفات لأى أخبار اًو تعليمات أو استمارات ليست صادرة بشكل رسمى من اللجنة ومديرها محمد فضل.

كانت اللجنة المنظمة قد أكدت عبر مدير البطولة محمد فضل، أنه سيتم الإعلان والكشف عن طرق العمل التطوعي فى بطولة كأس الأمم الإفريقية وكيفية التقدم بالطلبات مع بداية الأسبوع المقبل.