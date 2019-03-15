الرائد يخطف فوزاً صعباً من الباطن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق الرائد فوزا صعبا من ضيفه الباطن 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدين الرائد بالفضل في هذا الفوز للاعبه أحمد حمودان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.
ورفع الرائد رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.
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