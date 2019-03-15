شكرا لقرائتكم إشبيلية يُقيل بابلو ماشين ويتعاقد مع كاباروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقال إشبيلية مدربه بابلو ماشين يوم الجمعة بعد يوم واحد من وداع الفريق للدوري الأوروبي لكرة القدم أمام سلافيا براغ التشيكي، وأعلن تعيين مدير كرة القدم خواكين كاباروس مدربا للفريق حتى نهاية الموسم.

وحقق ماشين، الذي تولى المسؤولية في يونيو الماضي بعد نجاحه الكبير مع جيرونا، بداية رائعة مع الفريق الأندلسي وقاده لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني في نوفمبر الماضي، لكن النتائج تراجعت العام الحالي بسبب جدول المباريات المزدحم حيث خاض الفريق 50 مباراة في كافة المسابقات نظرا لخوضه ست مباريات في تصفيات الدوري الأوروبي في بداية الموسم.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: قرر إشبيلية يوم الجمعة الانفصال عن مدرب الفريق الأول بابلو ماشين نتيجة لسلسلة من النتائج السلبية في الأسابيع الأخيرة.

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ويحتل إشبيلية، الذي يملك سجلا رائعا على ملعبه في الدوري لكنه فشل في الفوز خارجه منذ سبتمبر أيلول الماضي، المركز السادس برصيد 40 نقطة ويتأخر بفارق خمس نقاط عن خيتافي صاحب المركز الرابع الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وخسر إشبيلية 4-3 أمام سلافيا براج بعد وقت إضافي يوم الخميس في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي وودع البطولة بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة حيث تلقت شباكه هدفا حاسما في الدقيقة 119.

وودع اشبيلية كأس ملك إسبانيا بالخسارة في دور الثمانية بنتيجة 3-6 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام برشلونة رغم فوزه في الذهاب 2-صفر.