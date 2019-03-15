شكرا لقرائتكم إنريكي يستبعد إيسكو وساؤول ويضم خايمي ماتا ونافاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا إيسكو لاعب وسط ريال مدريد وثنائي أتلتيكو مدريد كوكي وساؤول من التشكيلة التي ستخوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أمام النرويج ومالطا، بينما أعاد المخضرم خيسوس نافاس لاعب إشبيلية للتشكيلة التي أعلنها يوم الجمعة.

وأعاد نافاس البالغ عمره 33 عاما إحياء مسيرته في الموسمين الأخيرين في مركز الظهير الأيمن منذ عودته إلى إشبيلية قادما من مانشستر سيتي في 2017 لينضم لتشكيلة إسبانيا لأول مرة منذ كأس العالم 2014.

وانضم خايمي ماتا مهاجم خيتافي، الذي ساعد الفريق الذي يتخذ من مدريد مقرا له للتقدم للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، للتشكيلة لأول مرة والتي ضمت أيضا لاعب وسط نابولي فابيان رويز ومدافع إشبيلية سيرجي غوميز ولاعب وسط ريال بيتيس سيرجيو كاناليس.

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ومن الممكن أن يخوض إيكر مونيايين مهاجم أتلتيك بيلباو أول مباراة دولية رسمية مع منتخب بلاده وكذلك داني باريخو قائد فالنسيا الذي خاض مباراة ودية واحدة فقط مع إسبانيا.

وتفتتح إسبانيا مشوارها في تصفيات بطولة أوروبا 2020 على أرضها أمام النرويج في فالنسيا يوم 23 مارس الحالي ثم ستزور مالطا بعدها بثلاثة أيام.

وفي حراسة المرمى، تم استدعاء كيبا أريزابالاغا وديفيد دي خيا وباو لوبيز، ، وفي الدفاع، خوسيه لويس غايا وجوردي ألبا وخوان برنات وماريو إيرموسو وإينيغو مارتينيز وسيرجيو راموس وسيرجي غوميز وسيرجي روبرتو وخيسوس نافاس.

وفي الوسط، سيرجيو بوسكيتس ورودري وداني سيبايوس وفابيان رويز وداني باريخو وسيرجيو كاناليس، وفي خط الهجوم، ماركو أسينسيو ورودريغو مورينو وألفارو موراتا وإيكر مونياين وخايمي ماتا.