أرسنال-نابولي الأبرز في ربع نهائي يوروبا ليغ

اسماء السيد - ستكون المواجهة بين أرسنال الإنكليزي ونابولي الإيطالي الأبرز في الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بموجب القرعة التي سحبت في نيون الجمعة.

وكان نابولي تخطى عقبة سالزبورغ النمسوي في الدور السابق بفوزه عليه 3-صفر ثم الخسارة امامه 1-3، في حين قلب أرسنال تخلفه ذهابا امام رين الفرنسي 1-3 الى فوز 3-صفر.

والتقى ارسنال ونابولي في دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا موسم 2013-2014 وتبادلا الفوز 2-صفر.

ويحتل الفريق الايطالي الجنوبي بقيادة مدربه المخضرم كارلو انشيلوتي الفائز بدوري الابطال ثلاث مرات (رقم قياسي) المركز الثاني في الدوري المحلي، وخرج بصعوبة من دوري الابطال في دور المجموعات بعد فوزه على ليفربول وانتزاعه التعادل من باريس سان جرمان ليكمل المشوار في هذه المسابقة.

في المقابل، يبدو ارسنال صعب المنال على ملعب الامارات في لندن حيث فاز في 12 مباراة تواليا في الدوري الممتاز ويوروبا ليغ منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

اما تشلسي الانكليزي فاوقعته القرعة مع سلافيا براغ التشيكي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه اشبيلية الاسبانية من الدور السابق.

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وكان مدرب تشلسي الايطالي ماوريتسيو ساري تمنى عدم مواجهة فريقه السابق نابولي قبل المباراة النهائية وقد نال مبتغاه. ويضم تشلسي في صفوفه متصدر ترتيب هدافي المسابقة الفرنسي أوليفييه جيرو (9).

واسفرت القرعة عن مواجهة اسبانية خالصة بين فياريال وفالنسيا. كما يلتقي ايضا بنفيكا البرتغالي مع اينتراخت فرانكفورت الالماني.

وسيواجه هداف فرانكفورت الصربي لوكا يوفيتش فريقه السابق الذي انضم اليه في شباط/فبراير عام 2016 وخاض معه مباراتين ولم يسجل اي هدف قبل ان ينتقل الى فرانكفورت عام 2017.

وكان يوفتش بطل مباراة فريقه ضد انترميلان الايطالي الخميس لانه سجل هدف المباراة الوحيد ايابا على ملعب سان سيرو ليمنح بطاقة التأهل لفريقه الذي بات ممثل الكرة الالمانية الوحيد في المسابقات الاوروبية هذا الموسم.

وتقام مباريات الذهاب في ربع النهائي في 11 نيسان/ابريل المقبل ومباريات الاياب في 18 منه.