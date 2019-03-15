شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكان تُجدد التأكيد على تلقى طلبات المتطوعين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" إنه لا صحة على الإطلاق لطرح اللجنة أي استمارات أو بيانات لاختيار المتطوعين بالبطولة خلال الساعات الماضية وأن كل ما يتم تداوله غير صحيح وتطالب بعدم الالتفات إليه.

وتطالب اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا التى سوف تستضيفها مصر، جميع الشباب والراغبين في العمل بكأس الأمم عدم الالتفات لأى أخبار اًو تعليمات أو استمارات ليست صادرة بشكل رسمى من اللجنة ومديرها محمد فضل.

كانت اللجنة المنظمة قد أكدت عبر مدير البطولة محمد فضل، أنه سيتم الإعلان والكشف عن طرق العمل التطوعى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية وكيفية التقدم بالطلبات مع بداية الأسبوع المقبل.