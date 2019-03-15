شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور عن مواجهة الساورة: نلعب على قلب رجل واحد.. وسنحقق الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام عاشور لاعب وسط الأهلى، صعوبة مباراة الفريق الأحمر وشبيبة الساورة التى ستقام غدا السبت، على ملعب برج العرب، فى ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قال حسام عاشور قائد الأهلى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: "الأهلى قادر على حسم بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائى البطولة.. والفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز فى المباراة"، مؤكدا احترام فريق شبيبة الساورة والذي لديه تطلع مشروع في بلوغ ربع نهائي البطولة.

Advertisements

وأضاف حسام عاشور أن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتي شدد على اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل واختتم قائد الفريق الأحمر حديثه مؤكدا أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات الإفريقية بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور ما يرجح كفة الفريق في حسم بطاقة التأهل على حساب فريق شبيبة الساورة .