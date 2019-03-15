دقيقة حدادا على ضحايا نيوزيلندا وإثيوبيا فى مؤتمر بطولة أفريقيا للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد سراج، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى، على الوقوف دقيقة حداداً للحاضرين المؤتمر الفنى للبطولة المقام فى الأهلى على ضحايا حادث طائرتى نيوزيلندا وإثيوبيا. ويشهد المؤتمر حضور كل من: عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة، وخالد مرتجى وإبراهيم الكفراوى ومحمد الجارحى أعضاء مجلس الإدارةو هويدا مندى المدير التنفيذى للاتحاد الأفريقى. Advertisements ويقام حفل الافتتاح الأحد المقبل فى السابعة مساءً فى قاعة عبد الرحمن الفيصل.

البطلولة الأفريقية للسيدات

مؤتمر بطولة الطائرة

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