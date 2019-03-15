شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن انتظار اللحظات الأخيرة لحسم موقف "الشناوى" أمام الشبيبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأوروجوياني مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، إن الجهاز الفنى للفريق ينتظر حتى اللحظات الأخيرة؛ من أجل الوقوف على مدى جاهزية محمد الشناوى، حارس مرمي الفريق للتواجد ضمن الخيارات الفنية في مباراة شبيبة الساورة الجزائرى، غداً السبت، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
أضاف لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والشبيبة؛ أن الشناوي حارس مميز ويمتلك خبرات كبيرة وأن هناك 24 ساعة متبقية قبل مواجهة الغد وأنه سينتظر حتى اللحظات الأخيرة من أجل حسم موقفه خاصة بعد تحسن حالته خلال الأيام الماضية.
وأشار لاسارتي إلى أنه حال عدم جاهزية الشناوي فإن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات علي لطفي، مؤكدا أن الأخير اجتهد كثيرا خلال الفترة الماضية وظهر بشكل جيد جدا في المباراة الأخيرة أمام فيتا كلوب وقادر على حماية عرين الأهلي غدًا حال مشاركته أساسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يعلن انتظار اللحظات الأخيرة لحسم موقف "الشناوى" أمام الشبيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.