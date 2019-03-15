شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمود علاء يخطف الأنظار فى رحلة الزمالك للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدى محمود علاء مدافع الزمالك، "طربوش"، خلال رحلة سفر الفريق الأبيض إلى الجزائر، استعداداً لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها بعد غد الأحد، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتواجدت بعثة الزمالك فى مطار القاهرة الدولى من أجل السفر للجزائر لخوض المباراة المرتقبة فى الكونفدرالية وسيكون فى استقبالها كلا من هانى زاده عضو مجلس إدارة النادى وأيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك.

ويحتل الزمالك، المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد وأخيراً جورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.