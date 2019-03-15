شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى: الأهلى جاهز للصعود من برج العرب.. والخبرات تصب فى صالحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلى، صعوبة مباراة شبيبة الساورة الجزائرى، المقرر لها السادسة مساء غد السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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أضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شبيبة الساورة أن الأهلي جاهز لتحقيق الفوز غداً؛ من أجل الصعود إلي ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي واستكمال مشوار البطولة وأوضح أن الفريق يخوض مباراة الغد وسط ظروف صعبة وأنه كان يتمنى أن تكون مباراة الغد بعد حسم التأهل من خلال الجولة الماضية، ولكن الظروف لم تساعده، مؤكدا أن الفريق مستعد بقوة لمباراة الغد؛ لحسم الأمر واستكمال المشوار.

وأوضح أنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم وخبرتهم على حسم لقاء شبيبة الساورة غدًا، مؤكدًا أن الجميع جاهز لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز من أجل التأهل.