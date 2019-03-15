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65 مشجعاً للزمالك من المقاولون العرب أمام نصر حسين داى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو الزمالك إخطاراً من القائمين على العمل بالمقاولون العرب فى الجزائر، بإن هناك 65 فرداً سوف يساندون الفريق الأبيض من المدرجات فى مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

حرص أيمن حافظ المنسق العام للزمالك الذى سبق البعثة على معاينة ملعب المباراة اليوم الجمعة بجانب تنسيق كافة الأمور الخاصة باستقبال البعثة البيضاء حيث من المقرر أن يستقبل البعثة برفقة هانى زاده عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء وذلك مساء اليوم ويبعد فندق إقامة الفريق الأبيض عن المطار بالجزائر ما يقرب من 60 دقيقة.

ويحتل الزمالك، المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد وأخيراً جورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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