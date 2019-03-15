شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مشاهير الكرة المصرية يبدون سعادتهم بلقب "أبو البنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة الأغنية المبهجة لنانسى عجرم "اللى مخلفش بنات مشبعش من الحنية ولا داقش الحلويات" أبدى عدد من مشاهير الكرة المصرية سعادتهم بلقب "أبو البنات" منذ أن رزقهم المولى عز وجل بذرية من الفتيات.

ومثلهم مثل أى إنسان، يعيش نجوم ومشاهير الكرة فى مصر حياة عائلية خاصة مع بناتهم محاولين إبقاءهن بعيدًا عن الأضواء أطول فترة ممكنة إلا أن عدسة الكاميرات خطفت لحظات خاصة لنجوم الكرة حائزى لقب "أبو البنات".



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