- 1/21
- 2/21
- 3/21
- 4/21
- 5/21
- 6/21
- 7/21
- 8/21
- 9/21
- 10/21
- 11/21
- 12/21
- 13/21
- 14/21
- 15/21
- 16/21
- 17/21
- 18/21
- 19/21
- 20/21
- 21/21
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مشاهير الكرة المصرية يبدون سعادتهم بلقب "أبو البنات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة الأغنية المبهجة لنانسى عجرم "اللى مخلفش بنات مشبعش من الحنية ولا داقش الحلويات" أبدى عدد من مشاهير الكرة المصرية سعادتهم بلقب "أبو البنات" منذ أن رزقهم المولى عز وجل بذرية من الفتيات.
ومثلهم مثل أى إنسان، يعيش نجوم ومشاهير الكرة فى مصر حياة عائلية خاصة مع بناتهم محاولين إبقاءهن بعيدًا عن الأضواء أطول فترة ممكنة إلا أن عدسة الكاميرات خطفت لحظات خاصة لنجوم الكرة حائزى لقب "أبو البنات".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مشاهير الكرة المصرية يبدون سعادتهم بلقب "أبو البنات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.