إنفو جراف سوبر كورة.. الأهلى كعبه عالى على أندية الجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة، فى السادسة مساء غد السبت، على استاد برج العرب فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ونستعرض تاريخ مواجهات الأهلى مع أندية الجزائر قبل مواجهة شبيبة الساورة .. لمتابعة التقرير اضغط هنا.. Advertisements

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