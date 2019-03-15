شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يُخاطب الجبلاية لتحديد طريقة قيد 9 لاعبين فى الموسم الجديد، ورمضان صبحى يزين قائمة المنتخب الأوليمبى أمام هولندا وأمريكا.

الأهلى يُخاطب الجبلاية لتحديد طريقة قيد 9 لاعبين فى الموسم الجديد

خاطب مسئولو النادي الأهلى نظرائهم فى إتحاد الكرة لمعرفة مصير فريق 97 و98 فى الموسم الجديد، سواء بإلغاء المسابقة وقيد اللاعبين فى قائمة الفريق الأول، أواستمرار المسابقة فى الموسم الجديد وقيدهم تحت السن.

رمضان صبحي يزين قائمة المنتخب الأوليمبي أمام هولندا و أمريكا

يعلن اليوم شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة الفريق التى ستتوجه إلى اسبانيا يوم الأحد المقبل للمشاركة فى وديتى هولندا وأمريكا المقرر لهما يومي 22 و 26 مارس الجاري بعد اختيار 32 لاعب قام بإنهاء التأشيرات الخاصة بهم على أن يتم تصفيتهم اليوم إلى 24 فقط.

الزمالك يغادر إلى الجزائر اليوم استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى

تغادر عصر اليوم، الجمعة، بعثة فريق الزمالك القاهرة، متجهة إلى العاصمة الجزائرية، فى إطار التحضيرات لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها بعد غد الأحد، على ملعب "5 يوليو" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

محمد الننى يصل القاهرة اليوم للانتظام فى معسكر المنتخب

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يصل محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر إلى القاهرة اليوم، الجمعة ، للانتظام فى معسكر الفراعنة، الأحد المقبل، استعدادا لمواجهتىّ النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا وودية نيجيريا.

الإنتاج الحربى يبحث عن المسار الصحيح أمام النجوم بالدوري

يستضيف الإنتاج الحربى نظيره النجوم فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان يبحثان عن أهداف مختلفة، حيث يسعى فريق العجلات الحربية لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارده فى مواجهاته الأخيرة

مؤتمر صحفي للاسارتي اليوم للحديث عن مواجهة شبيبة الساورة

يحضر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى في الثالثة والنصف من عصر اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب برج العرب بالإسكندرية، للحديث عن استعدادات الفريق الأحمر لمباراة شبيبة الساورة الجزائري .

الإسماعيلى يختتم استعداداته لمواجهة الأفريقى التونسى على استاد رادس

يخوض فريق الإسماعيلى مرانه الختامى اليوم، الجمعة، على الملعب الأوليمبى برادس، ودخل الدراويش معسكره المغلق ظهر الأربعاء استعدادًا لملاقاة الأفريقى فى ختام جولات المجموعة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا.