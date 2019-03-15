موعد مباراة الهلال والأهلي ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال والقنوات المفتوحة الناقلة

سيكون ملعب ستاد جامعة الملك سعود مسرحاً لإقامة مباراة الهلال والأهلي في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك مساء يوم الأحد في مباراة هامة لكلا الفريقين من أجل التأهل لنهائي كأس البطولة العربية للأندية.

الهلال السعودي تمكن من بلوغ المباراة النهائية عقب الفوز على الاتحاد السكندري المصري، فنجح الهلال في الفوز على الاتحاد ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتعادل سلبياً مع الاتحاد في الاسكندرية، ليحصد الفريق بطاقة العبور لدور نصف النهائي.

أما فريق الأهلي السعودي فاستطاع أن يبلغ دور نصف النهائي بالتعادل إيجابياً بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب، قبل أن يتمكن الأهلي من الفوز على الوصل بهدفين لهدف بملعب الجوهرة المشعة، ليكون الفريق طرفاً في نصف النهائي.

موعد مباراة الهلال والأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والأهلي في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال مساء يوم الأحد، على أن تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس زايد للاندية الأبطال من خلال شبكة قنوات أبوظبي الرياضية والمالكة لحقوق بث البطولة العربية للأندية.