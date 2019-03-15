مدير ليفربول: سنقدم كل ما لدينا في مواجهة بورتو بدوري الأبطال

كتب- أسامة حافظ

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مواجهة فريقه مع بورتو البرتغالي في دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، قائلا: "لم تكن مواجهة بورتو هي رغبتي ولكننا نحترمهم وسنستعد لهم جيدًا.. لقد واجهناه من قبل ورأينا كيف احتجنا للعب بأفضل شكل ممكن أمامهم".

وأضاف: "أنا بعيد كل البعد عن التفكير في أن هذه هي القرعة التي كنت أريدها، لأنها قرعة وفريق يجب الاستعداد له والتفكير في ذلك حينما يحين موعد المباراة".

وتابع: "نتيجة الموسم الماضي ستمنحهم دوافع إضافية بنسبة ١٠٠٪.. بورتو لم يكن خصمنا المفضل لمواجهته،...