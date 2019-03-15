كتب- أسامة حافظ
علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مواجهة فريقه مع بورتو البرتغالي في دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، قائلا: "لم تكن مواجهة بورتو هي رغبتي ولكننا نحترمهم وسنستعد لهم جيدًا.. لقد واجهناه من قبل ورأينا كيف احتجنا للعب بأفضل شكل ممكن أمامهم".
وأضاف: "أنا بعيد كل البعد عن التفكير في أن هذه هي القرعة التي كنت أريدها، لأنها قرعة وفريق يجب الاستعداد له والتفكير في ذلك حينما يحين موعد المباراة".
وتابع: "نتيجة الموسم الماضي ستمنحهم دوافع إضافية بنسبة ١٠٠٪.. بورتو لم يكن خصمنا المفضل لمواجهته،...
كانت هذه تفاصيل خبر مدير ليفربول: سنقدم كل ما لدينا في مواجهة بورتو بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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