عاشور: مباراة الساورة صعبة.. و3 أشياء تحسم الفوز للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، إن مباراتهم أمام شبيبة الساورة ستكون صعبة في ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عاشور، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الجمعة:" لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات الإفريقية بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور ما يرجح كفة الفريق في حسم بطاقة التأهل على حساب فريق شبيبة الساورة"، مشددًا على أن الفريق على قلب رجل واحد من لتحقيق الفوز في المباراة.

وأشار لاعب الأهلي، إلى أن لاعبي فريقه يحترمون شبيبة الساورة "الذي لديه تطلع مشروع في بلوغ ربع نهائي البطولة"، مضيفًا:"الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي شدد على اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل".

واختتم قائد فريق الأهلي حديثه بالإشارة إلى إنهم قادرون على حسم بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة.