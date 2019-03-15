لاسارتي: ننتظر الساعات الأخيرة لحسم موقف الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي أنه ينتظر الساعات الأخيرة التي تسبق مواجهة شبيبة الساورة في ختام مجموعات دوري أبطال إفريقيا لحسم موقف مشاركة الحارس محمد الشناوي.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة إلتواء في الكاحل خلال مواجهة الأحمر في الكونغو ضد فيتا كلوب، ليشارك علي لطفي بدلاً منه ويستقبل هدف الهزيمة قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وفي المؤتمر الصحفي قبل صدام الساورة قال لاسارتي:"ننتظر اللحظات الأخيرة لمعرفة موقف الشناوي، ما زال لدينا 24 ساعة قبل المباراة، والحارس يتحسن بشكل ملحوظ خلال الوقت الحالي".

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وضم لاسارتي محمد الشناوي لقائمة المباراة ليكون الحارس الثاني في حالة عدم جاهزيته لخوض المباراة، وذلك بسبب عدم وجود حارس أخر غير علي لطفي، وذلك لإصابة شريف إكرامي أيضاً.

أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في منتخب مصر كان قد أشار إلى أن محمد الشناوي سيضحي بنفسه من أجل النادي الأهلي وسيدخل قائمة المباراة مصاباً ويجلس على مقاعد البدلاء تحسباً للمشاركة في حالة إصابة لطفي.

وأنهى لاسارتي:"لو لم يكن الشناوي جاهزاً، فنحن نثق في الحارس علي لطفي، لقد اجتهد كثيراً خلال الفترة الماضية وظهر بشكل جيد أمام فيتا كلوب وكان قادراً على حماية مرماه، وسيكون قادراً على ذلك أمام الساورة".