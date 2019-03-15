ليست القرعة الأفضل .. أول تعليق من كلوب على مواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي للموقع الرسمي لناديه إن مواجهة بورتو البرتغالي ليست أفضل قرعة بالنسبة لفريقه مشدداً على صعوبة المواجهة.

وأسفرت القرعة التى أقيمت فى وقت سابق من اليوم،الجمعة ، بمدينة نيون السويسرية عن وقوع الريدز فى مواجهة بورتو على أن تقام مباراة الذهاب على ملعب آنفيلد أحد يومي 9 و10 أبريل، قبل أن يتواجه الفريقان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب دراجاو أحد يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

وأضاف كلوب " سنواجه بورتو ، وهي ليست القرعة الأفضل ، لأنه ليس هناك مايُعرف بالقرعة الأفضل".

وتابع" لقد لعبنا ضدهم من قبل ونعلم أن مواجهتنا الماضية معهم لم تكن سهلة".

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ليفربول كان قد أقصى بورتو من دور الـ 16 من النسخة الماضية بالفوز 5-0 في بجموع المباراتين، بعد أن فاز الريدز بنتيجة 5-0 في مباراة الذهاب في البرتغال وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي على ملعب آنفيلد.

وعلق كلوب " نتيجة الموسم الماضي لا تعطي أي أفضلية للتأهل لنا، مباراة الذهاب نتيجتها كانت غريبة بعض الشئ ولكنها بالطبع رائعة بالنسبة لنا".

وأكمل " فى مباراة الإياب علمنا أنهم يمتلكون جودة عالية ورأينا وجههم الحقيقي وكانت مواجهة صعبة بحق".

وواصل " نحن نعلم أنه يجب علينا الاستعداد بشكل جيد للمباراتين ، لن نستهين بالخصم البرتغالي ".

وأنهى " بيب لايندرز،المدرب المساعد، كان قد قضى سنوات في تدريب فريق الأكاديمية في بورتو من قبل، وهو دائمًا ما يتحدث باحترام شديد عن الفريق البرتغالي بالطبع سيساعدنا ذلك في جمع الكثير من المعلومات عن خصمنا، وهذا ما نحتاجه إليه في الوقت الحالي".