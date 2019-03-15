كرة طائرة.. مجموعة سهلة للأهلي ببطولة أفريقيا للاندية الأبطال سيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ريهام حمدي وأيمن جلبريتو
انتهت مراسم قرعة بطولة أفريقيا للاندية الأبطال للكرة الطائرة " سيدات" التي سينظمها الأهلي خلال الفترة من 14 لـ26 مارس الجاري، التي أقيمت ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة.
وستقام فعاليات البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة.
وأسفرت القرعة عن الأتي: تواجد الأهلي حامل اللقب والأكثر تتويجا بالبطولة في المجموعة الأولى، ونسور قرطاج التونسي وصيف النسخة الماضية في المجموعة الثانية.
وتم تقسيم الفرق المشاركة بالبطولة إلى 4 مجموعات.
حيث يظهر الأهلي في المجموعة الأولى ويتواجد معه أندية الجمارك من نيجيريا فريق يو إس اف ايه من بوركينا فاسو وفريق كانون من كوت ديفوار.
بينما تضم المجموعة الثانية: نسور قرطاج التونسي وصيف النسخة الماضية، ودي جي اس بي الكونغولي ، وسبورتنج المصري والبنك التجاري الكيني.
وتضم المجموعة الثالثة: الأنابيب الكيني والصيد المصري وريفينيو الرواندي ، وفاب الكاميروني.
وجاء الشمس في المجموعة الرابعة: ويتواجد معه السجون الكيني وأسيك الإيفواري، والمجمع البترولي الجزائري ونوكومبا الأوغندي.
جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة في نسخة 2018.
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