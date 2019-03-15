تقرير.. ماذا قدم صلاح أمام الفرق البرتغالية؟ 8 مواجهات شهدت هدفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا فريقي ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي في مواجهة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب على ملعب آنفليد أحد يومي و10 من إبريل المقبل، بينما تقام مباراة الإياب في البرتغال أحد يومي السادس عشر والسابع عشر من الشهر ذاته.

الفريق الإنجليزي تأهل إلى دور الثمانية بعدما نجح في إقصاء بايرن ميونخ الألماني، بينما نجح بورتو البرتغالي في التفوق على روما الإيطالي وحجز بطاقة الصعود.

محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سبق له مواجهة الفرق البرتغالية في أكثر من منافسة نرصدها خلال الآتي:

ضد سبورتينج لشبونة

بقميص بازل

واجه صلاح الفريق البرتغالي في 4 مباريات (مباراتين في دوري الأبطال- مباراتين في الدوري الأوروبي) لم تكن أيًا منها بقميص ليفربول.

في نسخة 2012/13 كان صلاح ضمن صفوف بازل وشارك الفريق السويسري في بطولة الدوري الأوروبي.

أوفعت القرعة بازل في المجموعة السابعة رفقة كل من كي آر سي جينك، مول فيدي، وسبورتينج لشبونة.

حسم بازل المباراة الأولى على ملعبه بثلاثة أهداف دون رد صنع منهم صلاح تمريرتين حاسمتين، وتعادل سلبيًا في مباراة الإياب.

في تلك النسخة وصل بازل السويسري إلى نصف نهائي البطولة قبل خسارته أمام تشيلسي الذي تُوج باللقب في النهاية.

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بقميص تشيلسي

التقى صلاح مجددًا بالفريق البرتغالي ولكن هذه المرة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2014/15 مع تشيلسي الإنجليزي.

في تلك النسخة تواجد تشيلسي في المجموعة السابعة رفقة كل من شالكه الألماني، ماريبور السلوفيني، وسبورتنيج لشبونة البرتغالي.

نجح البلوز في الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1 شهدت مشاركة "مو" في 77 دقيقة في اللقائين.

ضد بورتو

بقميص روما

واجه روما نظيره بورتو البرتغالي في التصفيات المؤهلة لدوري الابطال نسخة 2016/17، تعادلا إيجابيًا 1-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في البرتغال، بينما نجح بورتو في تسجيل ثلاثية في لقاء العودة على ملعب الأولمبيكو.

بقميص ليفربول

في نسخة 2017/18 لدوري أبطال أوروبا، التقى الفريقين (ليفربول- بورتو) في مباراة دور الـ16.

انتهت مباراة الذهاب بخماسية دون رد في البرتغال وسجل "مو" هدفًا، بينما انتهت مباراة العودة على ملعب آنفليد بالتعادل السلبي.

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