لاسارتي يتحدث عن جاهزية الشناوي وثقته في لطفي قبل مواجهة شبيبة الساورة

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني ينتظر حتى اللحظات الأخيرة؛ من أجل الوقوف على مدى جاهزية محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق للتواجد ضمن الخيارات الفنية في مباراة شبيبة الساورة الجزائري غدا.

وأضاف لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والشبيبة؛ أن الشناوي حارس مميز ويمتلك خبرات كبيرة، وأن هناك 24 ساعة متبقية قبل مواجهة الغد، وأنه سينتظر حتى اللحظات الأخيرة من أجل حسم موقفه، خاصة بعد تحسن حالته خلال الأيام الماضية.

وأشار لاسارتي إلى أنه حال عدم جاهزية الشناوي فإن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات علي لطفي، مؤكدا أن الأخير اجتهد كثيرا خلال الفترة الماضية وظهر بشكل جيد جدا في المباراة الأخيرة أمام فيتا كلوب وقادر على حماية عرين الأهلي غدًا حال مشاركته أساسيا.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.