يوروبا ليغ: قرعة ربع ونصف النهائي

في ما يأتي قرعة الدورين ربع ونصف النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم: ربع النهائي 1- ارسنال (انكلترا) – نابولي (ايطاليا) 2- فياريال (اسبانيا) – فالنسيا (اسبانيا) 3- بنفيكا (البرتغال) – اينتراخت فرانكفورت (المانيا) 4- سلافيا براغ (تشيكيا) – تشلسي (انكلترا) Advertisements نصف النهائي الفائز في مباراة رقم 1 – الفائز في مباراة رقم 2 الفائز في مباراة رقم 3 – الفائز في مباراة رقم 4 وتقام مباريات الذهاب في ربع النهائي في 11 نيسان/ابريل والاياب في 18 منه. اما مباريات الذهاب في نصف النهائي فتقام في 2 ايار/مايو والاياب في 9 منه.ش

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