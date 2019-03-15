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زيدان يعلن عن قائمة ريال مدريد المستدعاة لمواجهة سيلتا فيجو في مباراة الأولى

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق عن الفريق المستدعاة لمواجهة سيلتا فيجو مساء غدًا السبت، والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة الخامسة وربع مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من "الليجا".

ويستضيف ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو علي ملعب "سانتياجو برنابيو".

وشهدت القائمة عودة إيسكو وكروس من الإصابة وراموس من الإيقاف ، وغياب كارفاخال و فينيسيوس للإصابة.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو كالتالي..

في حراسة المرمى: نافاس ، كورتوا ، لوكا زيدان

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خط الدفاع: راموس ، فاران ، ناتشو ، مارسيلو ، أودريوزولا ، ريجيلون

خط الوسط: كروس ، مودريتش ، فالفيردي ، أسينسيو ، ابراهيم دياز ، إيسكو ، سيبايوس

خط الهجوم: بنزيما ، بيل ، ماريانو

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

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