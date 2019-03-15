شاهد.. أوزيل لاعب الأرسنال يعلق على حادث نيوزيلندا

علق مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي والمنتخب الإلماني، صاحب الأصول التركية، علي حادث نيوزيلندا الإرهابي الذي حدث صباح اليوم الجمعة بمسجد كرايست شيريش. شيريش. ونشر أوزيل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي" تويتر" قائلًا :"حزين جدا لرؤية ما حدث في نيوزيلندا ، وإرسال حبي للجميع هناك في كرايست شيرش والأسر المتضررة". وأسفر الحادث عن مقتل 49 شخصا وإصابة 20 أخرين حتى الآن استهدفًا مصلين في مسجد في مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا.

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