زيدان: رونالدو لم يعد يدهشني وسيكون من الرائع تدريب مبابي

تحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسباني عن أهدافه مع الفريق لهذا الموسم بعد الخروج من بطولتين كأس ملك أسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وضعف فرص الفريق في تحقيق الدوري.

وأشاد زيدان عندما تم سؤاله خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيلتا فيجو، والتي من المقرر لها، السبت، عن لاعبه السابق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وما قام به أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال، حيث أقصى الفريق خارج البطولة، ليتأهل مع اليوفي إلى دور ربع النهائي.

وقال زيدان: "ما قام به رونالدو؟ كريستيانو وصل لمرحلة لم يعُدّ يدهشني فيها، توقف عن إدهاشي منذ زمن طويل".

وأضاف "ردة فعلي إتجاه ما يفعله باتت طبيعية جداً كوّني تعودت على ما يقوم به".

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وواصل "تلميح رئيس النادي بيريز عن مبابي؟ كل المدربين سيكونون سعداء بتدريب مبابي، لكن لا ، أنا لم أطلب أي شيء، إنه ليس الوقت المناسب لذلك.سأكون سعيداً في تدريب مبابي، نحن نعرف

جودة نيمار ومبابي، لكنني الآن مهتم فقط في لقاء الغد، هذا ليس وقتاً للحديث عن اللاعبين والاسّتقطابات، نحن نُريد الآن أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع " لدينا 11 مباراة متبقية وسأعتمد على جميع اللاعبين، سيلتا فيجو فريق يمكن أن يكون في مكان أفضل من ذلك بكثير ، الشيء المهم هو مباراة الغد والتفكير بشكل إيجابي".

ويواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، غدًا السبت، الساعة الخامسة والربع، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأسباني.

وستكون مباراة زيدان الأولى مع الفريق، بعد عودته خلفًا للمقال سانتياجو سولاري.