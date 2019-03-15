"فأر" يتسبب في استبعاد أحد الفنادق من استضافة فرق كأس الأمم

استقرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على استبعاد أحد الفنادق، من استضافة الفرق المشاركة في المسابقة القارية.

واتفقت اللجنة على استبعاد الفندق بسبب واقعة وجود "فأر" في غرف أحد النزلاء بالفندق خلال الأيام الماضية، ما دفع مسئولو اللجنة المنظمة لعدم الحجز

في الفندق لإحدى الفرق المشاركة في أمم أفريقيا.

وتستضيف القاهرة فرق ثلاث مجموعات على ملاعب ستاد القاهرة وستاد الدفاع الجوي بجانب ستاد السلام الذي أصبح ضمن الملاعب المستضيفة عقب استبعاد ملعب بورسعيد.