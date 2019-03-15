بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الجزائر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلي الجزائر لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري في كأس الكونفيدرالية الأفريقية. الأفريقية. ويرأس بعثة الزمالك اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة النادي ويرافقه المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة ومعهم النائب أحمد مرتضى منصور . ويواجه الزمالك فريق حسين داي الأحد المقبل فى الجولة السادسة لدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية.

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